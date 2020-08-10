قرار جديد من السديس بشأن «وكالة التخطيط والشؤون التطويرية»

أصدر الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتعديل مسمى وكالة الرئاسة للتخطيط والشؤون التطويرية إلى «وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية»، ترتبط بالرئيس العامّ.

وقال «السديس»، إن قرار تعديل مسمى الوكالة جاء نظرًا لأهمية التخطيط والتطوير للأجهزة الحكومية وربط جميع الإدارات المتجانسة تحت مسمى واحد لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تضمنته من برامج تطويرية لخدمة ضيوف الرحمن، وسعيًا لتحقيق الرئاسة التميز المؤسسي ورعاية المبادرات والإبداع في الأعمال في كل المجالات، وفق موقع «شؤون الحرمين» الإلكتروني.

واستكمل «السديس»: إن القرار يستهدف، تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وتوفير كل ما يسهم في أداء عبادتهم بكل يسر وراحة وسكينة واطمئنان؛ تحقيقًا للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة وإتاحة الفرصة لتمكين الشباب وجيل الرؤية ليسهم في خدمة دينه ووطنه وتحقيق رسالة الحرمين العالمية والحضارية.

كما أصدر الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرارًا بإنشاء وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي. مؤكدًا أن ذلك جاء، نظرًا لمكانة مكتبة الحرم المكي الشريف التاريخية؛ حيث أنشئت قبل ما يزيد على اثني عشر قرنًا، ولما تحظى به هذه المكتبة العريقة من اهتمام القيادة الرشيدة.