«المرور» يُوضِّح ضوابط اصطحاب الأطفال في المركبات

لضمان الحفاظ على سلامتهم..

جدَّد «المرور السعودي»، التذكير بضوابط اصطحاب الأطفال في المركبات؛ لضمان سلامتهم. وردًّا على تساؤل بشأن مدى ثبوت المخالفة حال وجود الطفل في المقعد الأمامي، قال حساب «المرور السعودي»، عبر «تويتر»، إنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص. اقرأ أيضًا: «المرور» يُوضح إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة المنتهية منذ 9 أعوام

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