وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء تُطلقان البرنامج الصيفي

أطلقت وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي «9 رحلات للفضاء» أحد مبادرات برنامج أجيال الفضاء الذي تقيمه الهيئة والموجه للطلاب بالمملكة.

ويهدف البرنامج إلى تثقيف الطلاب والطالبات في مختلف المراحل العمرية والتعليمية وتوعيتهم بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغفهم واهتماماتهم، فضلًا عن طرح عدد من المواضيع والتجارب العلمية المُتعلقة بقطاع الفضاء.

وأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل حرص الوزارة بتوجيه من الوزير على الاستثمار في الطالب، بتهيئة برامج وأنشطة تساعده على صقل شخصيته وتنمية مهاراته، بما يعينه على القيام بأدواره ويؤهله لما ينتظره الوطن منه مستقبلًا، منوهًا بوجود الأمير سلطان بن سلمان -كأول رائد فضاء عربي مسلم- على رأس الهيئة السعودية للفضاء، بأنه كفيل بتقديم منهج قدوة للطلاب والشباب للتخصص في علوم الفضاء وفروعه المختلفة، وليكون الأمير شاهد عيان على أن الفضاء في انتظار كل الطلبة السعوديين لمعرفة ماهيته والاستفادة من جزئياته في خدمة بلادنا ورفع اسمها عاليًا في المحافل العلمية والعملية.

وأضاف، أن الهيئة السعودية للفضاء بوصفها مهتمة بتطوير قدرات طلابنا وتنمية ملكاتهم، حرصنا في وزارة التعليم على مد الجسور معها واستثمار برامجها، حيث كان البرنامج الصيفي الافتراضي باكورة هذه الشراكة بين قطاع أجيال الفضاء بالهيئة وإدارة النشاط العلمي بالوزارة، والذي توفر بورش عمل ملهمة عن الفضاء، تهدف لإلهام طلابنا في المجالات العلمية واستكشاف الفضاء بالذات

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من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ أن برنامج «أجيال الفضاء» يهدف إلى توفير بيئة تعليمية مُلهمة من شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجالاته، مشيرًا إلى طرح عدد من المشاريع والمبادرات لتمكين شبابنا من قيادة هذا القطاع والنهوض به سعيًا لتحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية المتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء، والمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام شبابنا وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري.

واستكمل: تُعد وزارة التعليم الشريك الاستراتيجي للهيئة السعودية للفضاء، وجاء هذا البرنامج الصيفي ليمثل بداية التعاون المشترك بين الجهتين، والذي نستهدف من خلاله شبابنا الطموح لتشجيعهم وتمكينهم لتعلّم علوم الفضاء، حيث يوفر الفرصة للمشاركين باستكشاف عالم الفضاء، بطرح العديد من المواضيع والتجارب العلمية والتثقيفية التي من شأنها توسيع آفاق المعرفة والعلم في هذا القطاع.

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