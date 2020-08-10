اجتماعي / سمو أمير القصيم يثمن دعم الشيخ محمد أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي



بريدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , دعم الشيخ محمد بن علي أبا الخيل لصندوق القصيم الوقفي.

وقال سموه : إن ما قدمه يعكس الخيرية والإيجابية و الانتماء التي يتحلى بها أبناء هذا الوطن الأوفياء, مقدما شكره له على كل ما بذله من عطاء لدعم صندوق القصيم الوقفي لتعزيز الأعمال الخيرية والتنموية للمنطقة.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن صندوق القصيم الوقفي هو عمل مؤسسي سيستمر ـ بإذن الله ـ للبذل والعطاء في الأنشطة الاجتماعية كافة, لافتا سموه الانتباه إلى أن الصندوق عمل مستدام وستجني المنطقة وأهلها ثماره بإذن الله, مؤكدا أن هذه المبادرات الغير مستغربة من رجالات وأبناء المملكة عامة تعد مفخرة للوطن, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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07:49ت م

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