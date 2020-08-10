سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود الحكومة الليبية ووزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس

ونقلت ترحيب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بفرض عقوبات على شبكات محلية لتهريب الوقود في ليبيا عبر بيان أصدرته بتوقيع رئيس اللجنة يوسف العقوري ، مبديا ترحيبه بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة حرص البرلمان الليبي على الالتزام بالقرارات الدولية بالخصوص.

وتناولت تجدد الاشتباكات بين المليشيات المسلحة في مدينة ترهونة مستخدمة فيه كافة الأسلحة وسط سقوط قتلى جرحى بين عناصر تلك المليشيات وتدمير ممتلكات المواطنين، مخبرة أن سبب الاشتباكات هو الصراع المستمر بين المليشيات للاستحواذ على المقرات الاستراتيجية في المدينة .

وأنبأت عن استقبال رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو وفدًا ليبيًا برئاسة الأمين العام لقوات القيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية يرافقه وفد من زعماء القبائل ، وقد أطلع الوفد الرئيس إيسوفو على آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وسلمه رسالة من قائد عام الجيش المشير حفتر تتعلق بالعلاقات بين البلدين .

وعرجت الصحف الليبية على دفاع الرئيس التشادي إدريس ديبي عن موقفه من الأزمة الليبية، مبينا أنه يخوض حربا ضد الإرهاب، وأن مواصلة تركيا في إرسال المرتزقة متعددة الجنسيات

إلى البلاد يدعو إلى القلق، مؤكدا أن الوضع في ليبيا يفاقم الأوضاع في جميع دول الساحل، معبرا عن استنكاره الشديد لأي تدخل أجنبي في ليبيا.

// انتهى //

07:12ت م

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طرابلس 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود الحكومة الليبية ووزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا ، مشيرة إلى وصول شحنتين من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، مبينة أن حالات الإصابات في البلاد وصلت إلى 5232 حالة منها 4428 حالة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما تعافى 691 شخصا وتم تسجيل 113 حالة وفاة.ونقلت ترحيب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بفرض عقوبات على شبكات محلية لتهريب الوقود في ليبيا عبر بيان أصدرته بتوقيع رئيس اللجنة يوسف العقوري ، مبديا ترحيبه بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة حرص البرلمان الليبي على الالتزام بالقرارات الدولية بالخصوص.وتناولت تجدد الاشتباكات بين المليشيات المسلحة في مدينة ترهونة مستخدمة فيه كافة الأسلحة وسط سقوط قتلى جرحى بين عناصر تلك المليشيات وتدمير ممتلكات المواطنين، مخبرة أن سبب الاشتباكات هو الصراع المستمر بين المليشيات للاستحواذ على المقرات الاستراتيجية في المدينة .وأنبأت عن استقبال رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو وفدًا ليبيًا برئاسة الأمين العام لقوات القيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية يرافقه وفد من زعماء القبائل ، وقد أطلع الوفد الرئيس إيسوفو على آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وسلمه رسالة من قائد عام الجيش المشير حفتر تتعلق بالعلاقات بين البلدين .وعرجت الصحف الليبية على دفاع الرئيس التشادي إدريس ديبي عن موقفه من الأزمة الليبية، مبينا أنه يخوض حربا ضد الإرهاب، وأن مواصلة تركيا في إرسال المرتزقة متعددة الجنسياتإلى البلاد يدعو إلى القلق، مؤكدا أن الوضع في ليبيا يفاقم الأوضاع في جميع دول الساحل، معبرا عن استنكاره الشديد لأي تدخل أجنبي في ليبيا.// انتهى //07:12ت م0011

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