

سيئول 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626 ، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

// انتهى //

07:01ت م

0010



سيئول 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626 ، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.// انتهى //07:01ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.