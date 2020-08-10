السعودية اليوم / الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما مايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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06:08ت م

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شنغهاي 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما مايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:08ت م0009

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