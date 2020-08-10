شكرا لمتابعة خبر عن مطلقة عن الدروس المستفادة من تجربتها: " تعلمت عدم التهور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، مساء أمس الأحد، قصة امرأة مطلقة، عددت الدروس المستفادة من تجربتها.
وقال الحصيني: " مطلقة سألوها بعد الطلاق : ما هي الدروس اللتي تعلمتيها من التجربة؟ " .
وتابع الحصيني: " قالت (تعلمت عدم التهور، وأن أسمع أكثر مما أتكلم، وأن أترك الباب دائماً موارب يمكن يكون في فرصة ثانية، وأن أواجه مشاكلي بنفسي، ولا أسمح لأحد التدخل فيها " .
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