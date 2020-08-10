أخبار السعودية اليوم.. المملكة تطالب بإجراء تحقيق شفاف لكشف أسباب كارثة بيروت.. و«المرور» يكشف موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوَّال

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث شدَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني»، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف أسباب الانفجار المروع بمرفأ بيروت، فيما كشفت وزارة الصحة، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها 1428 إصابة، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية: لا بد من إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب انفجار مرفأ بيروت

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني»، أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع بـ«مرفأ بيروت»، مضيفًا أن المملكة كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق».

وزير الخارجية: حزب الله يمتلك سوابق بتخزين مواد متفجرة في دول عربية وأوروبية

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن هيمنة حزب الله في لبنان مثيرة لقلق الجميع، مشيرًا إلى أن الحزب له سوابق في استخدام المواد المتفجرة في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وزارة الصحة تحدِّد المدن والمحافظات الأعلى والأقل تسجيلًا لحالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها، 1428 إصابة، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 125 إصابة جديدة، كما جاءت الرياض في المرتبة الثانية وسجلت 106 حالات، فيما تم تسجيل (68 في الهفوف 59 في جازان 57 في جدة 50 في المدينة المنورة.

بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في عموم المملكة

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 128 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 252.039 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 117 حالة، وتم تعافي 102في أبها و98 في الهفوف و80 في مكة المكرمة.

متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, أن الوزارة لا تزال ترصد نزولًا في عدد الحالات الحرجة؛ حيث بلغت 5.5% خلال الفترة الحالية، مبينًا أن تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية أسهم في انخفاض عدد الحالات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 1428 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «288690» حالة.

ضبط مواطن بحوزته 229 كيلوجرامًا حشيشًا مخبأة داخل أكياس شعير بجازان

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقه جازان من ضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة، وذلك بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين بمركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.

«المرور»: أسبوع ويبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوَّال بالجوف

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.

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تعرّف على الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، كما أوضحت الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ بشأن ضريبة القيمة المضافة.

«مدني مكة» يحذر المواطنين والمقيمين من المغامرة في الأودية ومجاري السيول

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاطًا للرياح السطحية، وناشدت الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل أكثر من 51 ألفًا للعام الجامعي الجديد

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم عن دفعة إضافية للشواغر للقبول في العام الجامعي 1441 / 1442هـ ، موضحة أن عدد طلبات الالتحاق بالجامعة التي استُقبلت عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال فترة التقديم تجاوزت 51 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة؛ حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة.

ظهور هالة شمسية في سماء المدينة.. وراصد جوي يفسر الظاهرة

لفتت سماء المدينة المنورة أنظار ساكنيها بعد ملاحظة دائرة تحيط بالشمس، والتي رصدها البعض منذ شروق الشمس صباح اليوم، وأوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي في تصريح لـ«عاجل» أن هذه الظاهرة تعرف باسم الهالة الشمسية وهي انعكاس أشعة الشمس على غيوم مرتفعة تحتوي على بلورات ثلجية تؤدي إلى ظهور هذا الشكل.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية على 5 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

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