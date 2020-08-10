وزير الخارجية يبحث ونظيره البحريني القضايا ذات الاهتمام المشترك

خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. ذكرت وزارة الخارجية البحرينية، عبر موقع «تويتر»، أن الاتصال تناول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: الوزير «بوريطة» يستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مطار سلا

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