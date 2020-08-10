السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على محافظتي بدر ووادي الفرع



المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الاثنين , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

//انتهى//

04:51ت م

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