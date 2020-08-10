السعودية اليوم / البرازيل تسجل 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

سجلت البرازيل 23010 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.

// انتهى //

04:09ت م

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برازيليا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسسجلت البرازيل 23010 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن.كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.// انتهى //04:09ت م0196

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