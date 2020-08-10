السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 314 حالة وفاة



كانبيرا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة تعافى منها 11869 شخصا.

// انتهى //

04:02ت م

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كانبيرا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية و 19 حالة وفاة في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229 وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة تعافى منها 11869 شخصا.// انتهى //04:02ت م0195

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