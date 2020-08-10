مال وخيال ومطالب صادمة.. أسباب عزوف الشباب عن الزواج

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرح مواطنون قضية هامة ازدادت في الفترة الأخيرة، وأصبحت ملموسة مجتمعيًّا، ولم تعد مرتبطة بمنطقة أو جنس، وهي عزوف الشباب عن الزواج، مقدمين بعض الرؤى والأسباب التي قد تكون- من وجهة نظرهم- خلف تلك المشكلة، ومن بينها قيمة الراتب الذي لا يضمن فتح بيت بشكل مناسب، وأيضًا الخيال الذي تعيشه بعض الإناث بالنسبة إلى “فتى أحلامهن” بحسب تعبير البعض، وأيضًا المطالب الصادمة لبعض الأسر مقابل قبول الزواج.

ومفهوم العنوسة في مسح الهيئة العامة للإحصاء هو بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10%، ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس وفقًا للتعريف إلى 230 ألفًا و512 عانسًا، من بين مليونين و237 ألفًا و983 من السعوديات- 15 سنة فأكثر- اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

وبحسب تقرير سابق للإحصاء في العام الماضي 2019، وبلغت إجمالي عدد الذكور والإناث- 15 سنة فأكثر- 14 مليونًا و215 ألفًا و901 نسمة، منهم سبعة ملايين و248 ألفًا و117 ذكرًا، وستة ملايين و967 ألفًا و748 أنثى، ولم يتزوج منهم أبدًا ثلاثة ملايين و6480 ذكرًا، أي ما يتجاوز نسبة 41% من تعداد الذكور، ​أما الإناث فتجاوز عددهن مليونين و237 ألفًا و983 وبنسبة تعدت 32% من تعدادهن، وتخطى عدد الذكور المتزوجين أربعة ملايين و127 ألفًا بنسبة 48% من تعدادهم، أما المتزوجات فتجاوز عددهن أربعة ملايين و132 ألفا وبنحو 68% من الإناث.

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وعبر تويتر، دشن معلقون وسمًا باسم عزوف الشباب عن الزواج، حيث رأى خالد أن المشكلة التي تواجه الشاب منها أن العروس تريد بيتًا ومهرًا بـ50 ألف ريال، فيما يكون راتب الشاب من 5 إلى 9 آلاف ريال، مشددًا على أن هناك مطالب غير معقولة تطالب بها بعض الأسر وتتسبب في عزوف الشباب عن الزواج.

أما سعود فرأى أن من الأسباب، عدم وجود المحفز القوي من قريب أو صديق، وعدم وجود الوظيفة أو المادة، وأيضًا طلب مواصفات خيالية فيتأخر عن الزواج، بالإضافة إلى أن البعض لديه رهبة وخوف من الزواج.

وفي المقابل، قالت أميرة: إن الشباب أصبح لديهم الآن وعي أكثر بالنسبة إلى موضوع الزواج، فلم يعد يحتاج إلى بعض المطالب المتزمتة التي كانت تُطرح من جانب أهل الطرفين، ولكن سبب عزوف الشباب عن الزواج منه أن البعض يرى أنه أصبح حرًّا ولديه راتبه وعمله وسيارته وقادر على السفر بحرية بدون التقيد بأطفال أو زوجة أو ميزانية.

ولكن محمد القحطاني كان له رأي آخر، حيث أكد أن سبب عزوف الشباب عن الزواج يعود إلى المبالغ التي قد يصرفها في حياته الزوجية من تجهيزات ومتطلبات لا تنتهي وفي المقابل الشاب لا يملك إلا راتبه الذي بالكاد يكفيه حتى نهاية الشهر.

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