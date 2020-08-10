شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بمحاسبة مواطن يسخر من المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار مقطع فيديو لمواطن شاب ينتقد المعلمين والمعلمات، مستنقصًا من دورهم في المجتمع، جدلا واسعا.
وظهر الشاب ساخرا من دور المعلمين والمعلمات، قائلا: " المدرسين عندهم إجازة 8 شهور، إيش سويت فيهم، ليه ما اشوف منكم مخترعين " .
وعمم الشاب رسالته الساخرة على جميع المعلمين، وسط مطالبات بمحاسبته بسبب تطاوله.
وقال أحد متداولي المقطع معلقًا: " المعلم يقدم وفق استطاعته والإمكانيات المتوفرة لديه ومع ذلك يجتهدون ويقدمون اللي عندهم، يبقى السؤال أنت ماذا قدمت؟ ماذا انتجت للمجتمع شيء ذو فائدة؟ انتقد بأدب بدون استنقاص " .
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