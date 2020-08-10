شكرا لمتابعة خبر عن استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلن أحد أطباء مستشفى عسير المركزي، دخول استشاري الأمراض المعدية " طارق الأزرقي " وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا

وقال الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى: " شعور لا يمكن وصفه، ‏تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا " .

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وتابع: " ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس " .

وأضاف: " لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا، صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا ".