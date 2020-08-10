استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أعلن أحد أطباء مستشفى عسير المركزي، دخول استشاري الأمراض المعدية " طارق الأزرقي " وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وقال الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى: " شعور لا يمكن وصفه، تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا " .
وتابع: " ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس " .
وأضاف: " لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا، صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا ".
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