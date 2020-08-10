شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لمركز خدمات البرق والبريد والهاتف بالمدينة عام ١٣٢٦هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، اليوم الأحد، مركز خدمات البرق والبريد والهاتف واللاسلكي في المدينة المنورة. أظهرت صورة تاريخية نادرة، اليوم الأحد، مركز خدمات البرق والبريد والهاتف واللاسلكي في المدينة المنورة. ونشر الصورة الحساب الرسمي لـ " دارة الملك عبدالعزيز " عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مؤكدًا أنها تعود إلى عام ١٣٢٦هـ (١٩٠٨م)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لمركز خدمات البرق والبريد والهاتف بالمدينة عام ١٣٢٦هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.