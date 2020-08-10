«أبشر» تكشف آلية التأكد من صلاحية تأشيرات العمال المقيمين وموعد انتهائها

أعادت منصة أبشر التذكير بآلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال والتأكد من صلاحية التأشيرات عبر البوابة الإلكترونية للمنصة.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه في حال رغبة صاحب العمل في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل يجب إتباع الخطوات التالية:

- الدخول لحسابه الخاص بمنصة أبشر أعمال.

- من القائمة الرئيسة اختر «خدمات أعمالي».

- قم بالضغط على خدمة التأشيرات.

- اختيار المقيم وعرض تفاصيل أكثر.

- قم بطباعة التأشيرة، وبذلك يمكنه الاطلاع على موعد انتهاء التأشيرة.

وجاء ذلك في إطار قيام حساب منصة أبشر بالرد على تساؤل تلقاه من أحد أصحاب الأعمال، قال فيه: «لديّ عمال سويت لهم تأشيرة خروج نهائي وتم التمديد لكنني أريد الآن، معرفة موعد انتهاء التأشيرة؟».

تمديد صلاحية التأشيرات

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية عن صدور الموافقة الملكية الكريمة على تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل، وشملت الموافقة الملكية ما يلي:

- تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

- تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

- ‏تمديد صلاحية التأشيرات للخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

- تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

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