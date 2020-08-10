السعودية اليوم / الرئيس الفرنسي يدين الهجوم الجبان في النيجر



باريس 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الهجوم الجبان الذي استهدف مجموعة من موظفي منظمة إنسانية في النيجر، مؤكدا أن كل الوسائل ستستخدم لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي أوقع ثمانية قتلى بينهم ستة فرنسيين، وفق السلطات النيجرية.

وأكد ماكرون الذي أجرى محادثات مع نظيره النيجري محمد يوسفو ثبات التصميم على مواصلة النضال المشترك ضد الجماعات الإرهابية في الساحل.

وأوضح بيان للإليزيه أن جلسة لمجلس الدفاع ستعقد صباح الثلاثاء.

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