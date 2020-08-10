السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في أفريقيا تتجاوز 03ر1 ملايين إصابة



اديس ابابا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

كشف المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس

وأفاد المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966 بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد -19 بلغ 723040 حتى الآن.

// انتهى //

03:19ت م

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اديس ابابا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسكشف المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء القارة الأفريقية ارتفع إلى 1036564 حالة وذلك بعد تسجيل 14 ألفا و480 إصابة جديدة.وأفاد المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966 بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد -19 بلغ 723040 حتى الآن.// انتهى //03:19ت م0193

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