السعودية اليوم / السنغال تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



داكار 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 172 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 الفا و 175 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.

// انتهى //

03:13ت م

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داكار 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 الفا و 175 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.// انتهى //03:13ت م0192

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