السعودية اليوم / مصر تسجل 178 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا



القاهرة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 178 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و 5009 حالات وفاة.

//انتهى//

02:35ت م

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القاهرة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 178 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا ، لافتة النظر إلى خروج 1006 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 52678 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و 5009 حالات وفاة.//انتهى//02:35ت م0190

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