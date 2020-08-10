شكرا لقرائتكم خبر عن صيد الروبيان يرفع أسعار الأسماك 50 %.. والمستوردة تغزو الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الأسماك، بعد بدء موسم الروبيان، بنسبة 50%، نتيجة توجه أغلب المراكب لصيد الروبيان، خاصة اللنشات، التي تغذي السوق بنسبة 80% من الصيد.

نقص العمالة

ويزيد نقص العمالة، وقلة إبحار المراكب، الطين بلة، في رفع الأسعار، الأمر الذي جعل الأسواق تستقبل واردات من الأسماك المستوردة لتغطي الطلب المحلي، والتي أغرقت الأسواق بنسبة 70%.

أسماك مستوردة

وأكد كبير الصيادين بالمنطقة الشرقية وعضو اللجنة الزراعية والغذاء بغرفة الشرقية محمد المرخان، أن أسعار الأسماك المحلية ارتفعت بنسبة 50%؛ نتيجة للنقص، وتوجّه المراكب لصيد الروبيان، مشيرًا إلى أن الأسماك المستوردة غزت الأسواق بنسبة 70%.

وقت الحراج

وطالب المرخان، بلدية القطيف، بضرورة تغيير وقت حراج الأسماك المحلية بالمستوردة، مؤكدًا أهمية أن يكون بيع الروبيان والأسماك المحلية وقت المغرب، والمستوردة بعد الفجر.

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ولفت المرخان إلى أن اللنشات الكبيرة قليلًا ما أبحر منها بسبب قلة العمالة، وما أبحر منها توجه لصيد الروبيان، ونسبة هذه المراكب بلغت 85%، بينما ما توجه لصيد الأسماك من المراكب بلغت نسبته 15%، وهذه المراكب تتواجد عندها «قراقير» في البحر.

نوعية الصيد

وتابع: «أما ما توجه لصيد الأسماك من الطرادات فلا تتجاوز نسبته 10%، ولكن الطرادات يمكن أن تغيّر نوعية صيدها من روبيان إلى سمك، وبالعكس مباشرة»، مبينًا أن اللنشات تغذي الأسواق بنسبة 80%، بينما الطرادات تغذي الأسواق بنسبة 20% فقط، ولكنها سريعة، وبشكل يومي، ومن هنا تأتي أهمية وضع حراج الأسماك المحلية بعد صلاة المغرب؛ لأن الصياد يكون قد جاء للتو من البحر، وبالتالي يكون السمك طازجًا.

اختلاف الأسعار

من ناحيته، بيّن كبير الصيادين بفرضة القطيف رضا الفردان، أن سعر الأسماك يختلف بين البلدي والمستورد، موضحًا أن سعر سمك الهامور 1300 ريال للمن الواحد «المنّ 16 كيلو»، وسمك الكنعد 650 ريالًا، والشعري 700 ريال، والصافي «الثلاجة أو البانة 32 كيلو» بسعر 1400 ريال، وسمك القرقفان الثلاجة 500 ريال، والشعم الثلاجة 1200 ريال.

أسعار المستوردة

ولفت إلى أن أسعار الأسماك المستوردة أرخص من المحلية، فسمك الهامور يأتي بسعر 35 ريالًا، والكنعد 30 ريالًا، والبرطم 25 ريالًا، والحليوة 20 ريالًا، والسكن 25 ريالًا، والسمان 30 ريالًا، والنقرور 20 ريالًا، والصافي 6 بسعر 100 ريال، وسمك الميد والبياح والحمام 7 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك السلمون 30 ريالًا للكيلو، وسمك القفدار 4 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الشعري 5 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك البلطي بسعر 20 ريالًا للكيلو.