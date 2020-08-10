شكرا لقرائتكم خبر عن المانجروف تنقرض شجرة تصارع الفناء وتتمسك بالحياة والان نبدء بالتفاصيل

تصارع شجرة المانجروف في الخليج العربي الفناء والانقراض، بسبب التجريف والردم والأنشطة الإنسانية والعمرانية والصناعية المتنوعة والمتزايدة، إلا أنها تتمسك بالحياة، ولم يتبق من مجموعتها بالساحل الشرقي سوى 10 % مما كانت عليه في السابق.

واحة خصبة متكاملة ذات إنتاجية عالية

أوضح رئيس قسم الأحياء البحرية بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز د. لافي ساعد السلمي أثناء الملتقى الافتراضي «المانجروف ثراء بيئي وتنوع أحيائي» بمناسبة اليوم الدولي للحفاظ على أشجار المانجروف الذي يصادف 26 من يوليو من كل عام، أن من فوائد أشجار المانجروف تخزين الكربون في التربة، وتقليل الاحتباس الحراري، وشدة الأمواج بنسبة من 70 إلى 90 ٪، لافتا إلى أن البيئات المصاحبة لها هي الحشائش البحرية والشعاب المرجانية والسبخات، وتحتضن صغار الأسماك واللافقريات، وتحمي الشواطئ من التآكل، وتمنع الرمال والأتربة، كما تحمي الشعب المرجانية.

وقال د. السلمي، يتواجد 55 نوعا من أشجار المانجروف تنتمي إلى 20 جنسا و16 عائلة على مستوى العالم، وتصنيف الأنواع لا يعتمد على الناحية البيولوجية الأكثر تعقيدا، ولكن على التصنيف كمجموعات متشابهة، وهو يعيش بمنطقة مد وجزر بين اليابسة والبحر، أما الظروف البيئية فهي الملوحة الشديدة ونقص الأوكسجين والجفاف، وهذه الظروف صعبة جدا للحياة ولكن استطاع شجر المانجروف التأقلم معها والتغلب عليها.

وأضاف: يتكون مجتمع المانجروف من فروع الأشجار الذي تسكنها الطيور، والجذور حيث تلتصق بالرخويات وتفترش الثعابين، والجذور تحت الماء حيث تعيش صغار الأسماك واللافقريات، والتربة الطينية حيث تعيش آلاف الأنواع من الكائنات، والمياه الضحلة حيث تختفي وتتغذى آلاف الأنواع من الأسماك واللافقريات.

وبين السلمي أن الشجر يتأقلم مع الملوحة، فهو يستطيع طرد الأملاح عن طريق الجذور، وإفراز الأملاح الزائدة عن طريق الأوراق التي تأخذ شكل الرمح وبها غدد ملحية والتي تعمل على موازنة النبات، وتحمل الأملاح المرتفعة في الأنسجة، كما يتأقلم مع نقص الأوكسجين بوجود جذور هوائية، والجذور لها أهمية بتثبيت النبات ومقاومة العواصف.

وأكد أن أشجار المانجروف تلعب دورا هاما في النظام البيئي البحري فهي تعتبر واحة خصبة متكاملة ذات إنتاجية عالية، تتجمع بها الرواسب والمواد العضوية بسبب تساقط الأوراق وبسبب البكتيريا، وتصبح مصدرا غذائيا لصغار الأسماك وكثيرا من اللافقريات، وتعمل الميكروبات المتواجدة على الرواسب على تكسير الملوثات وتكوين المخصبات، كما تعمل مصادات جيدة لجزيئات المواد العالقة وتعتبر منطقة حضانة ومأوى لصغار الأسماك، وعلاقتها بالثروة السمكية كمصدر لغذاء الأسماك ومأوى آمن لكثير من الكائنات.

ثروة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة

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قال عضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية بجامعة الملك فيصل وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى سابقا د. جميل آل خيري: نسعى جاهدين لتحقيق رؤية وطننا الغالي 2030 بأكمل وجه، بالحفاظ على البيئة ومنها غابات أشجار المانجروف، التي تستطيع أن تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون على ما يزيد على 6 أضعاف امتصاص الغابات الاستوائية.

وأشار آل خيري بحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «FAO» إلى أن مساحة الغابات في العالم تقدر بحوالي 3454 مليون هكتار، وهناك دراسات عالمية تحذر من فقدان أشجار المانجروف في مطلع عام 2030، من العالم إن بقي الوضع على ما هو عليه من عدم مبالاة بها، فالردم والتجريف طالها، والصرف الصحي غزاها وسممها، والمد العمراني قلصها.

ولفت إلى أن المشاريع البشرية والاستيطانية في العالم أسهمت في تقلص غابات المانجروف بحوالي 2 % كل عام. وبين أن البيئة الساحلية تشهد تغيرات عديدة بسبب تعرضها للتدمير إثر استغلالها في التوسع العمراني أو الصناعي مما ينتج ملوثات مثل المخلفات الصلبة والمبيدات والكيماويات الصناعية والتسربات البترولية، كما أن هناك خطرا آخر وهو الصرف الصحي غير المعالج، وبذلك باتت البيئة البحرية وشجرة المانجروف مهددة بالانقراض، وإن استمر ذلك سينتج تلاشيا وتقليصا للكائنات التي تعتمد عليها مما يهدد الثروة السمكية بالمملكة.

ولتخفيف الأضرار البيئية يجب أن تمارس الطرق العلمية لإدارة البيئة الساحلية لتضمن التنمية المستدامة التي تكفل الحفاظ على مكونات البيئة دون تغير مع الاستفادة من مواردها للأغراض التنموية لخدمة الإنسان، فهي ثروة يجب الحفاظ عليها لتبقى للأجيال القادمة، مضيفا أن البحار والمحيطات تعمل على امتصاص الأشعة الكونية وتخفيف درجة الحرارة وعلاوة على ذلك فهي أكبر مستودع طويل الأجل للكربون، وتختزن 93 % من ثاني أكسيد الكربون المتواجد في الكرة الأرضية.

80 % نسبة تأثر الوضع البيئي في الخليج العربي

أكد المهندس الكيميائي والناشط البيئي والمهتم بشجر المانجروف حسين الحجري، أن الساحل الشرقي من المملكة كان يتميز بحزام أخضر من أشجار المانجروف والذي يعتبر ثروة وطنية، ولكن هذا الحزام تلاشى وتقلص للأسف، ويمتد الحزام من الدمام جنوبا حتى صفوى شمالا، وتلك الشجرة تقوم بدور هام في الحفاظ على تماسك النظام البيئي وتوازنه، فالهيئات الدولية المعنية بالبيئة تولي اهتماما كبيرا بالبيئة البحرية وعلى رأس هذه الهيئات، هيئة الأمم المتحدة، وهناك أكثر من 150 اتفاقية دولية تعنى بشؤون البيئة، منها 60 تختص بالبيئة البحرية بمختلف أنواعها.

ولفت م. الحجري إلى أن الباحثين أكدوا أن الوضع البيئي في الخليج العربي تأثر بنسبة 80 % سواء كان من الشعاب المرجانية الموجودة حول جزيرة جانا في الخليج أو غيرها وذلك بعدة مظاهر طبيعية وبشرية، وقالوا إن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فإن الشعاب جميعها قد تندثر خلال الأعوام المقبلة، كما أكد عدد من الباحثين أن البيئة البحرية ذات أهمية قصوى في الحصاد السمكي، نظرا لاعتماد غالبية الأسماك البحرية في حياتها على تلك الشعاب.

وقال إن هناك حلولا كثيرة لحل مشكلة الملوثات التي أضرت بالبيئة البحرية، ومن أهمها الاهتمام بأشجار المانجروف وزراعتها والمحافظة عليها فهي مصنع لتنقية البيئة البحرية من الملوثات، وتمتص ثاني أكسيد الكربون العالق في الجو، وتحاصر الرواسب الناشئة في الأرض وتحافظ على نوعية المياه، وتحمي الشواطئ من العواصف والأعاصير المدمرة والرياح والأمواج والفيضانات، وتمنع التعرية عن طريق تثبيت الرواسب بنظمها الجذرية المتشابكة، وتكافح تغير المناخ.