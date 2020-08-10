شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية عاجلة لـ 500 عائلة متضررة من انفجار المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا ضخما مؤخرا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة وذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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