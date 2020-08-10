شكرا لقرائتكم خبر عن 100 خدمة عدلية إلكترونية عبر بوابة ناجز والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة العدل النسخة الثانية من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa التي تشتمل على أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية. وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة توعوية بعنوان #ناجز_يغنيك للتعريف بالخدمات الإلكترونية بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحاً مرئياً تفصيلياً للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والصلح، التي تقدم عبر بوابة ناجز.

وقدم الدليل شروحات للخدمات القضائية منها كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي_الإلكتروني، وشرح طريقة الترافع الإلكتروني، والمرئي، وكيفية الاستفادة من خدمة «صحيفة الدعوى»، إضافة إلى التعرف على نماذج الرسائل النصية وطريقة الردود والطلبات، وكيفية الاستفادة من خدمة «إضافة ممثل في الدعوى»، وغيرها من الخدمات القضائية.

وتضمن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ منها كيفية تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر بوابة ناجز، والتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكنك كطالب تنفيذ، من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، إضافة إلى التعرف على كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكن المنفذ ضده، من إتمام العديد من الإجراءات.

Advertisements

واشتمل الدليل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلتك رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة إلكترونياً من مكانه ودون زيارة كتابة العدل، وكبائع للعقار كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، عبر بوابة ناجز؟، وكمشتر للعقار كيف يستفيد من خدمة الإفراغ إلكترونيًا.

كما اشتمل الدليل على شرح لكيفية طلب خدمة الإفراغ العقاري عن طريق الموثقين والمتطلبات، وخطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا، ورفع الوثائق عبر الاتصال المرئي.

وفي الصلح، أتاح الدليل خطوات الاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونيًا، والاستعلام عن وثيقة إلكترونياً عبر منصة تراضي.