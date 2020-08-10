شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لطوارئ الأمطار بـ «هروب» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. أحمد عبدالله حكمي أن البلدية والفرق والمعدات التابعة لها تابعت أعمالها في مباشرة بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وفتح وتنظيف الشوارع من تساقط الصخور والأتربة، التي جرفتها سيول الأمطار، ومتابعة أعطال الإنارة، وفتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.
وبين أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، وشكلت غرفة عمليات وفريقا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها.
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