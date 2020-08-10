شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيره النيبالي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي. وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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