شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: نجاح «حج 41» انتصار على كل الظروف والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن إقامة فريضة الحج هذا العام، في ظل ما يجتاح العالم من وباء، وما يعيشه من مخاطر صحية، هو نجاح وانتصار على كل الظروف، وما تحقق ذلك إلا بتوفيق الله تعالى، ثم بإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، اللذين يقدمان كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وإقامة شعائر الله وشرعه القويم.

وبين سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، أمس، رؤساء المحاكم ومدير فرع النيابة العامة ومديري الجهات الشرعية، أن ما تهنأ به هذه البلاد من نعم وخيرات، جاء من كرم الله سبحانه وتعالى، ثم بحرص ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ على توفير أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم ولكل من يعيش في هذه الأرض المباركة، ثم بإخلاص الشعب الأبيّ الكريم.

ونوّه بما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية جليلة استثنائية، تسابق عليها دول العالم أجمع، مشيرًا إلى موقفها العاجل تجاه الشعب اللبناني، فور حادثة الانفجار بمرفأ بيروت، مؤكدًا أن المملكة ترعى أعمال الخير، وتنشر السلام والمحبة، وتقدم خدماتها للإنسانية جمعاء.