أمير نجران: نجاح «حج 41» انتصار على كل الظروف

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وبين سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، أمس، رؤساء المحاكم ومدير فرع النيابة العامة ومديري الجهات الشرعية، أن ما تهنأ به هذه البلاد من نعم وخيرات، جاء من كرم الله سبحانه وتعالى، ثم بحرص ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ على توفير أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم ولكل من يعيش في هذه الأرض المباركة، ثم بإخلاص الشعب الأبيّ الكريم.
ونوّه بما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية جليلة استثنائية، تسابق عليها دول العالم أجمع، مشيرًا إلى موقفها العاجل تجاه الشعب اللبناني، فور حادثة الانفجار بمرفأ بيروت، مؤكدًا أن المملكة ترعى أعمال الخير، وتنشر السلام والمحبة، وتقدم خدماتها للإنسانية جمعاء.
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