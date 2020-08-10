شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الأفلام والرسوم المتحركة بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

أدرجت كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تخصصات نوعية جديدة للعام الدراسي الجديد باستحداث برنامجي «صناعة الأفلام والرسوم المتحركة»، و«التصوير الضوئي» لمرحلة البكالوريوس اللذين استكملا إجراءات القبول لبدء الدراسة فيهما للعام الجامعي 1442هـ، تلبية لاحتياج سوق العمل السعودي وتماشيا مع متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون د. مها خياط، أنه رُوعي في بناء برنامج «صناعة الأفلام والرسوم المتحركة» التركيز على العمليات التصميمية والتقنية المتنوعة التي تمكن الخريجة من صناعة الأفلام المتحركة التي تشهد تنامياً عالمياً، باستخدام أحدث التقنيات التي تمكن الطالبة من المنافسة بمنتجها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكدت أهمية ربط منتج الطالبة بإبراز ثقافة المملكة العربية السعودية تعزيزا للهوية الوطنية والتركيز على جودة الفكرة والتنفيذ، حيث يتضمن البرنامج مقررات لإكساب الطالبات المهارات المتنوعة في مجال تحريك الصور وتصميم الشخصيات الكرتونية وأساسيات كتابة الأفلام والصوتيات وغيرها من مجالات التخصص الدقيقة.

وبينت أن برنامج «التصوير الضوئي» يمنح الطالبة درجة البكالوريوس في التصوير الضوئي لممارسة التصوير كأحد مجالات الفنون البصرية، مؤكدة أنه في بناء البرنامج ركز على إكساب الطالبة المهارات المتنوعة للتصوير الثابت والمتحرك لتمكينها من ممارسة مجالات التصوير كافة الذي يختص بتصوير المنتجات أو عروض الأزياء أو التصوير الصحفي أو تصوير المناسبات وغيرها.