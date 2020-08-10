شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13 فما دون بـ«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل
ونص التعميم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، لفتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية، وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة.
وتضمن تعميم وزير التعليم الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية «لمستحقي المراتب «11-12-13» سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة «11-12-13»، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية «للمرتبة العاشرة فما دون»، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.
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