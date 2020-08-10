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تحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13 فما دون بـ«التعليم»

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أصدر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات والإدارات بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الـ13 فما دون بمنصة «بياناتي الوظيفية» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في «صلاحية بياناتي» بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

ونص التعميم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، لفتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية، وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وتضمن تعميم وزير التعليم الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية «لمستحقي المراتب «11-12-13» سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة «11-12-13»، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية «للمرتبة العاشرة فما دون»، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

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