شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 120 حاجزا خرسانيا بطرق مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية م. أكرم الحربي، أنه تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها بعدة مواقع ضمن نطاق البلدية، مشيرا إلى إزالة 120 حاجزا خرسانيا من الطرقات وأمام المحلات التجارية والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.
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