شكرا لقرائتكم خبر عن 66.23 % من شباب وفتيات المملكة «عزاب».. و1.27 % مطلقات والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء «Gastat»، أن نسبة شباب وشابات المملكة ممن لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 15 - 34 سنة بلغت 66.23 %، مشيرا إلى أن 75.6 % من الذكور «عزاب»، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات في الفئة العمرية من 25 - 34 سنة 43.1 %.

وبين التقرير أن نسبة المتزوجات في هذه الفئة العمرية بلغت 34.3 %، بينما بلغت نسبة المطلقات 1.27%، ونسبة الأرامل 0.5 %.

نسبة الشباب

وأوضح التقرير، الذي أصدرته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، أن الشباب السعودي في الفئة العمرية 15- 34 عاما يمثلون 36.7 % من إجمإلى السكان، موضحا أن نسبة الذكور في الفئة العمرية من 20 - 24، 27.6 %، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 - 24 سـنة و25 - 29، بنسـبة 26.2 %، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين لعام 2020 نسبة 67 %.

أمراض مزمنة

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية 15 - 34 سنة، يمثلون 50.4 %، ونسبة الشباب السعوديين 15 - 34 سنة ممن يعانون أمراضا مزمنة بلغت 5.5 %، من إجمالي السكان بينما بلغت نسبة الذكور 5.8 %، ونسبة الإناث 5.2 %.

وأضاف التقرير أن معظم السعوديات يمارسن الرياضة بدافع تحسين صحتهن، أما بالنسبة للذكور فيلاحظ أنهم يمارسونها للياقة البدنية، والترويح عن النفس.

معدل الأمية

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل الأمية بشكل ملحوظ لدى الشباب السعودي في الفئة العمرية 15 - 34 سنة عند عقد مقارنة بين عامي 2007 - 2017، ويعود هذا الانخفاض لتناقص نسبة الأمية لدى الإناث بشكل خاص.

Advertisements

وأضاف تقرير الهيئة: إن غالبية الشباب السعودي لا تواجه أية صعوبات أثناء الدراسة، وذلك بنسبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68 % تقريبا، وبلغ معدل الانتقال في التعليم الثانوي للسعوديين في عام 2019، 99.8 %.

إجمالي المشتغلين

وأكد التقرير أنه في عام 2019 بلغ عدد المشتغلين من الشباب السعودي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 34 سنة 1.489.520، وذلك بنسبة 47 % من إجمالي المشتغلين السعوديين.

التطوع الصحي

وكشف التقرير تصدر الشباب السعودي بالفئة العمرية من 15 - 34 سنة منصة التطوع الصحي لمكافحة جائحة «كورونا»، مشيرا إلى تطوع 63.5 ألف خلال الربع الثاني لهذا العام بنسبة 74.7 % من اجمالي عدد المتطوعين.

إصابات الشباب

ووفقا لتقرير الهيئة، فقد بلغ عدد الشباب المتعافين من «كوفيد 19»، خلال الربع الثاني، أكثر من 22.2 ألف، بينما بلغ عدد الإصابات 36.9 ألف، بنسبة 43.4 % من إجمالي الإصابات.

وبين التقرير أن أعداد الإصابات بين الشباب بدأت في الارتفاع نهاية شهر مايو 2020م لتصـل لأعلى نسبة في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020 بعدما بلغت 7532 مصابا، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، وتخفيف ساعات المنع الجزئي ورفع تعليق السفر بين المدن.

وأوضح التقرير، أن إصابات الشباب هي الأقل خطورة، مقارنة بالفئات الأخرى للسكان، وذلك بالنظر إلى حالات الوفيات التي تمثل 0.04 % فقط من إجمالي المصابين الشباب خلال الربع الثاني من عام 2020.