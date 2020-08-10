شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 1599 حالة من «كورونا» وانخفاض الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تعافي 1599 حالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الحرجة، بنسبة 5.5 %.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أنه تم تسجيل 1428 إصابة جديدة، و37 وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور الجائحة، وصل إلى 288690 حالة، من بينها 33484 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، و1816 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252039، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3167.

وبين أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انخفاضا بمنحنى تسجيل الحالات، إلا أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى انخفاض عدد الحالات الحرجة، بنسبة 5.5 %.

وأضاف «العبدالعالي» أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274، مشيرا إلى أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس. وأكد عدم وجود تفشيات أو بؤر ذات تأثيرات مرتبطة بنشاط معين، لافتًا إلى انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح «كورونا» قريبًا.