شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 100 ألف متر أراض بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات، والتي تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة مواجهة التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بالطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية؛ بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة.
وتمكّنت الآليات من إزالة التعديات، وطمس معالمها لضمان عدم عودة المخالفين إليها، إضافة إلى ضبط مراقبي البناء والإحداثات بالبلديات الفرعية، كافة التجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 100 ألف متر أراض بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.