شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 100 ألف متر أراض بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية السيل الكبير الفرعية بأمانة الطائف، تعديات على طريق السيل شمال الطائف بمساحة 100 ألف متر مربع، تمثلت في أسوار أسمنتية وعقوم ترابية وغرف وخيام وإشغالات متنوعة دون مسوّغ نظامي.

وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات، والتي تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة مواجهة التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بالطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية؛ بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة.

وتمكّنت الآليات من إزالة التعديات، وطمس معالمها لضمان عدم عودة المخالفين إليها، إضافة إلى ضبط مراقبي البناء والإحداثات بالبلديات الفرعية، كافة التجاوزات.