شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 ألف م3 رمال ومخلفات بناء بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة الخفجي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 12500م3 من الرمال، إضافةً إلى 4100م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، فيما قامت بتزيين أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين والقرى المرتبطة بالبلدية بشعار المملكة على أعمدة الإنارة مضاءة بليات مضيئة بلمبات LED بعدد 155 شعارًا، وكذلك حلقات تضيء عمود الإنارة بلمبات LED باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي بعدد 120 عمودًا، وكثفت أعمال الرقابة والنظافة والزراعة، ونفذت العديد من الإجراءات والتجهيزات التي شملت كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية نفذت حملات التنظيف في الأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتغيير الحاويات التالفة والمستهلكة على الشوارع الرئيسية والداخلية، وتم غسيل دورات المياه والجلسات، وتنظيف الممشى، وتعبئة المياه لدورات المياه بالكورنيش، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية.

وأضاف إن إدارة الزراعة والحدائق بالبلدية قامت بتجهيز وصيانة حدائق المحافظة، مثل حديقة الشرق، وحديقة الشلال، وحديقة العبير، وحديقة الريحان، من تسوية الرمال، وتنظيف النخيل، وصيانة ألعاب الأطفال بالكورنيش بالكامل، وتنظيف المسطحات الخضراء، وتحديدها بالجزر الوسطية، وغسيل اللوحات الإرشادية، والمجسّمات في الواجهة البحرية، وغسيل المسطحات الصناعية.