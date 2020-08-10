شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 ألف م3 رمال ومخلفات بناء بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية نفذت حملات التنظيف في الأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتغيير الحاويات التالفة والمستهلكة على الشوارع الرئيسية والداخلية، وتم غسيل دورات المياه والجلسات، وتنظيف الممشى، وتعبئة المياه لدورات المياه بالكورنيش، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية.
وأضاف إن إدارة الزراعة والحدائق بالبلدية قامت بتجهيز وصيانة حدائق المحافظة، مثل حديقة الشرق، وحديقة الشلال، وحديقة العبير، وحديقة الريحان، من تسوية الرمال، وتنظيف النخيل، وصيانة ألعاب الأطفال بالكورنيش بالكامل، وتنظيف المسطحات الخضراء، وتحديدها بالجزر الوسطية، وغسيل اللوحات الإرشادية، والمجسّمات في الواجهة البحرية، وغسيل المسطحات الصناعية.
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