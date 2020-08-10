شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «ري» لخدمة المزارعين إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«اليوم»، أن المؤسسة حرصت على إنشاء منصة «ري» عبر بوابتها الرسمية لتقديم خدماتها والتسهيل على عملائها.

وقال الثنيان: إن «ري» هي منصة إلكترونية للاستفادة من خدمات المؤسسة العامة للري، وفق ضوابط وإجراءات محددة لكل خدمة؛ لتكون هذه المنصة قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من خدمات المؤسسة، وجميع الخدمات المقدمة لها بكافة أنواعها، دعمًا لتحقيق مبادرات المؤسسة في قطاع الري والأبحاث، وتحقيقًا لرضا المستفيد، وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار، ومساهمةً في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك تحقيقًا لأحد أهداف برنامج التحول الوطني.

وأوضح أن المؤسسة العامة للري تمكن أي مزارع من الحصول على مياه الري إلكترونيًا، عن طريق المنصة، التي تقدم جميع خدمات المؤسسة للمزارعين، ويستطيع المزارع أن يتابع طلباته أولًا بأول، بكل يُسر وسهولة، في أي وقت، ومن أي جهاز، دون الحضور إلى فروع المؤسسة، وللحصول على هذه الخدمات يتطلب على المستفيد التسجيل في منصة ري وتعبئة كل البيانات المطلوبة.

Advertisements

وذكر الثنيان أن فئات الخدمات هي الخدمات الرئيسية، ومنها «طلب ري دائم، وطلب إيقاف ري مؤقت/ دائم، وطلب ري مؤقت، وطلب تغيير موقع مجرى مائي، وتصميم شبكة ري، وطلب رفع قنوات ري مؤقت، وإنشاء مصارف زراعية جديدة، والسماح بتوصيل مصرف حقلي، والسماح بإنشاء عبارة على مصرف زراعي، والسماح بإنشاء جسر على قناة مائية، والسماح بإنشاء نباعة، وطلب السماح بإيصال التيار الكهربائي أو تقويته، وتغطية مصرف مؤقت، وفرز حيازات زراعية».

وأشار إلى أن الخدمات السريعة تشمل «رفع حيوان نافق من أحرام المؤسسة، أو من الحيازات الزراعية، وترحيله إلى الأماكن المخصصة لذلك، ومسح وتسوية طريق زراعي لتسهيل وصول المزارعين إلى مزارعهم، وطلب صيانة مصرف زراعي، وإصدار بطاقة مزرعة».

وأكمل الثنيان أن هناك خدمات بمقابل مادي، ومنها «شهادة تطبيق نظام الري الحديث لخدمة المزارعين بالنطاق الزراعي وبشكل دائم، وإصدار سماح تسوير حيازة مزرعة، وتحديد حرم المؤسسة بعمل رفوعات مساحية يوضح فيه أحرام المؤسسة للسماح بأعمال التسوير، وإلغاء مخرج للري، وتحديد نوع التربة الزراعية، وخدمة طلب الحاوية مع نقل مخلفات النخيل بمقابل، وإعطاء رقم حيازة جديد، ودمج حيازة، وتحديث بيانات حيازة، وتحليل عينة مياه الآبار الجوفية، وتحليل عام لعيّنة المياه، وتحليل سلامة المحاصيل الزراعية، وتحليل درجة الملوحة ودرجة الحموضة، وتحليل تأثر التربة بالملوحة، وفحص وتحليل الزيوت والشحوم في المياه، وتحليل أسباب التغدق».