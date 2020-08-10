شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الموظفين.. تدابير وقائية صارمة بـ«دوائر الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

طبّقت الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية، كافة الإجراءات الاحترازية، بعد عودة موظفي الدولة من إجازة عيد الأضحى المبارك، واتبع الموظفون إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك استمرارًا لمكافحة انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، وتحقيق البروتوكولات التي أقرتها وزارة الصحة لموظفي وزارة الموارد البشرية، ما يؤكد التزام الجميع بهذه الإجراءات.

واستأنفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدوام الرسمي، بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك - عن بُعد- بحضور رئيس الجامعة د. محمد السقاف، ووكلاء الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وتبادل منسوبو الجامعة التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلكترونيًا، خلال الحفل الذي استمر نصف ساعة.

واعتادت الجامعة تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازة العيدين، ليتمكن منسوبو الجامعة من تبادل التهاني بالعيد، تأصيلًا لروح الزمالة والعلاقات الأخوية بينهم. وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا»، وحرصًا من الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة منسوبيها وتحقق التباعد الاجتماعي، قررت الجامعة أن يكون حفل المعايدة عن بُعد وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

واتبعت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لموظفيها، والالتزام بكافة التدابير الوقائية في المداخل والمخارج، وقياس درجة الحرارة، وتوفير المعقمات، وتعقيم الإدارات، والمكاتب، وجميع الأجهزة، والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، ووفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

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وأشارت أمانة الشرقية إلى أن عودة الموظفين ما زالت مرتبطة بقرارات وزارة الموارد البشرية التي تصدرها بهذا الشأن، وفق الإجراءات التي حددتها للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين، موضحةً أنها وفرت كافة التطبيقات لخدمة المستفيدين عن بُعد، حفاظًا على سلامتهم، وراحتهم من مشقة الحضور، والاتصال المرئي بكافة قيادات الأمانة عن طريق المنصات الإلكترونية.

واستمر البريد السعودي في المنطقة الشرقية، في اتباع التعليمات الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، ونسب حضور الموظفين لمقر العمل، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة في البروتوكولات الصحية؛ للوقاية من الفيروس، والعمل على عقد اجتماعات عن طريق المنصات الإلكترونية.

وطبّقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ بدء دوام يوم الأحد، كافة التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم خدمات المراجعين وموظفي الوزارة بجميع مناطق المملكة، عبر قنوات التواصل المعتمدة والمعلنة في موقع الوزارة، ويتم العمل على إجراء فحص حرارة الجسم لكل موظف ومراجع، من حين دخوله مقر الوزارة وفروعها، وحتى تردده بالعودة، وتنبيه الموظفين عبر اللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بأهمية الإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات، وذلك لضمان ممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.