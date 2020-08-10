شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الخطة الإستراتيجية لتطوير أعمال «إطعام» والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» عبداللطيف الراجحي، الخطة الإستراتيجية لعمل الجمعية للسنوات الخمس المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة مواكبة للمتغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع غير الربحي بشكل عام، والمؤسسات العاملة في مجال الغذاء على وجه الخصوص، وذلك في سبيل تحقيق التوازن والثبات ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق الاستدامة والنمو المالي والتشغيلي.

وتضمنت الإستراتيجية الجديدة لجمعية إطعام العديد من المحاور والبرامج والمشاريع التنظيمية والاستثمارية والتسويقية، والهادفة لإشراك كافة أفراد المجتمع ومؤسساته في مسؤولية الحفاظ على الموارد الغذائية من الهدر، وتبني المشاريع النوعية في مجال الغذاء، وصناعة عشرات الفرص الوظيفية المناسبة للكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان، شكره لمجلس الإدارة؛ على اعتماده الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية، مؤكدًا أن «إطعام» تتجه نحو أهدافها بشكل أوضح وأدق، في سبيل تكون «بنك الطعام السعودي» بمفهومه الشامل.

وأشار الشوشان إلى أن «إطعام» تستعد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 - للكشف عن البرامج والمبادرات المستحدثة، والتي تم العمل عليها خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع للكشف عن المشاريع الجديدة والتي ولدت من رحم المتغيرات التي أحدثتها تداعيات جائحة كورونا على العالم، والتي مكنت «إطعام» من تحويل بعض المعوقات إلى فرص سانحة لتحسين كفاءتها التشغيلية، وتطوير عمليتها اللوجستية وبرامجها الموجهة للمجتمع.