شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة في 120 جولة رقابية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأغلقت البلدية 11 منشأة تجارية، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية، وكذلك تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وشدد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يُقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مؤكدًا أنّه يتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.
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