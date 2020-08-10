شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة في 120 جولة رقابية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف 120 جولة رقابية على الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها زيارة 606 منشآت، ومصادرة 3393 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأغلقت البلدية 11 منشأة تجارية، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية، وكذلك تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وشدد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يُقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مؤكدًا أنّه يتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.