شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان مواد غذائية بشقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية غرب الدمام، أول أمس، أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية بشقة سكنية تستخدم مستودعًا ومعملًا لتحضير الحلويات، وذلك ضمن جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضح رئيس البلدية م. فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ضبطت إحدى الشقق السكنية تستخدم مستودعًا ومعملًا لتحضير الحلويات والكعك لإحدى المنشآت التجارية بالمنطقة، وتم ضبط أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة، وتم التحفظ على جميع المواد الغذائية تمهيدًا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف م. القحطاني أن جزءًا كبيرًا من الكعك والحلويات المعدة مسبقًا منتهية الصلاحية، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عوائلهم، وضرورة التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.