شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان مواد غذائية بشقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ضبطت إحدى الشقق السكنية تستخدم مستودعًا ومعملًا لتحضير الحلويات والكعك لإحدى المنشآت التجارية بالمنطقة، وتم ضبط أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة، وتم التحفظ على جميع المواد الغذائية تمهيدًا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف م. القحطاني أن جزءًا كبيرًا من الكعك والحلويات المعدة مسبقًا منتهية الصلاحية، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عوائلهم، وضرورة التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 8 أطنان مواد غذائية بشقة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.