بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في عموم المملكة

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 128 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 252.039 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 117 حالة، وتم تعافي «102في أبها 98 في الهفوف 80 في مكة المكرمة 73 في خميس مشيط 64 في المبرز 54 في الطائف 52في حائل 52 في حفر الباطن 48 في المدينة المنورة 43 في نجران 39 في الدمام 33 في تبوك 29 في سبت العلاية 21 في أبو عريش 20 في بارق 17 في شرورة 16 في رجال ألمع 15 في الحرجة 15 في بقعاء 14 في جازان 14 في تثليث 14 في البشائر 13 في بريدة 13 في صبيا 12 في المندق 11 في عفيف 11 في الخبر 11 في الليث 11 في البكيرية».

فيما تم تعافي «10 في أحد رفيدة 10 في عيون الجواء 10 في النماص 9 في القطيف 9 في الظهران 9 في بقيق 9 في المجاردة 8 في عرعر 8 في الدوادمي 8 في الرس 8 في الجبيل 8 في الحائط 8 في قلوة 7 في تبالة 7 في ظهران الجنوب 7 في العقيق 6 في العيدابي 6 في العيون 6 في شقراء 6 في النعيرية 6 في أضم 6 في وادي الدواسر 5 في رفائع الجمش 5 في النبهانية 5 في الرويضة 5 في سكاكا 5 في الباحة 5 في المجمعة 5 في ينبع 5 في نمرة 5 في مهد الذهب 5 في بيش 5 في القنفذة 5 في العلا 5 في ضبا 5 في الخفجي 5 في الدرعية 5 في رأس تنورة».

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بينما تم تعافي «4 في خليص 4 في سراة عبيدة 4 في الحناكية 4 في حوطة بني تميم 4 في حقل 3 في بطحاء 3 في الشنان 3 في عنيزة 3 في مليجة 3 في رياض الخبراء 3 في صامطة 3 في بلجرشي 3 في أملج 3 في المظيلف 3 في الحجرة 3 في بللسمر 2 في الشعبة 2 في بيشة 2 في رابغ 2 في القحمة 2 في قيا 2 في البدائع 2 في تربة 2 في الوجه 2 في فيفا 2 في الريث 2 في الحمنة 2 في القريع 1 في الطوال 1 في بدر الجنوب 1 في الدائر 1 في عريعرة 1 في سميراء 1 في البرك 1 في شواق 1 في حبونا 1 في محايل 1 في رنية 1 في الخرمة 1 في الكامل 1 في السليمي 1 في القريات 1 في الشملي 1 في ضرية 1 في يدمة 1 في صفوى 1 في أحد المسارحة 1 في المزاحمية 1 في تمير 1 في المذنب 1 في الخرج 1 في وادي الفرع 1 في ميسان 1 في قرية العليا 1 في ساجر 1 في ثريبان 1 في أم الدوم 1 في السحن 1 في الجفر».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفت عن أنه تمَّ تسجيل1599 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288.690 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252.039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.167حالة وفاة.