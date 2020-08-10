تعرّف على الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بالتعاون مع وزارة العدل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد تهدف لتسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظًا لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

آلية احتساب القيمة المضافة لعقارات

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه ستقيّم خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، العقار، وكذلك البائع، إذا كانا خاضعين لضريبة القيمة المضافة، أو لا، وفي حال كان لدى المكلف أرض يرغب في بيعها، أو عمل إفراغ لعقار فقبل الذهاب لكتابة العدل «الإفراغ» ينبغي عليه اتباع الخطوات التالية :

- زيارة صفحة خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، من خلال موقع الهيئة (من هنا):

- قم باتباع خطوات تعبئة بيانات ورقم الهوية ورقم الصك ونوع التوريد والبيع.

- تحقق من خضوعه للضريبة.

- سيتم احتساب قيمة الضريبة تلقائيًا وستجد رقم سداد لتسهيل عملية الدفع.

- تكتمل إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد الإفراغ من الهيئة.

- ستصلك رسالة (تم تسجيلك في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد).

- ثم ستصلك رسالة (تم إصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة).

- وأخيرًا ستستلم رسالة تفيد بأن الهيئة ستتولى رفع الإقرارات نيابة عنه.

حالات تستدعي تقديم بلاغ «القيمة المضافة»

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وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ بشأن ضريبة القيمة المضافة وهب على النحو التالي:

– عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

– عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات.

– تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك.

– عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

– عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية.

– احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

– تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة.

– كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.

– عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

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