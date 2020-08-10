ضبط مواطن بحوزته 229 كيلو حشيش مخبأة داخل أكياس شعير بجازان

بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين..

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقه جازان من ضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة، وذلك بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين بمركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص. اقرأ أيضا: شرطة الرياض: القبض على شخص تورّط بسرقة عدد من المركبات

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