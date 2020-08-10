«المرور»: أسبوع ويبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوَّال بالجوف

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.

وقال حساب المرور السعودي، عبر «تويتر»: «بقي 7 أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف»، مشيرًا إلى أن هدفه سلامة الجميع.

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