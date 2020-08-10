«المرور»: أسبوع ويبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوَّال بالجوف

أكد أن هدفه سلامة الجميع
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.
وقال حساب المرور السعودي، عبر «تويتر»: «بقي 7 أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف»، مشيرًا إلى أن هدفه سلامة الجميع.
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