السعودية | تعرّف على مزايا “تطبيق” ضريبة القيمة المضافة للمستخدمين على الأجهزة الذكية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:30 صباحًا, 10 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن هناك عدة مزايا يقدمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمستخدمين على الأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق يُساعد على التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يمكن من خلاله أيضاً التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح عن طريق حاسبة الضريبة، والحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

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