، رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز عمر السومة الهدف الأول في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.
وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين
رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-08-09
تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز عمر السومة الهدف الأول في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.
وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:10 PM
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:50 AM
في جولة (احفظ شعارك) الـ24 من الدوري
تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز عمر السومة الهدف الأول في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.
وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.
، رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.