، اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.
وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.
وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.
وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.
وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.الاتحاد السعودي لكرة القدم
اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.
وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.
وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.
وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.
وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:45 PM
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:48 AM
كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.
وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.
وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.
وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.
وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.
، اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.