محمد بن مسعود - الدمام - انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي. وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس). دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد" محمد السيّد الخليج 365 2020-08-09 انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي. وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه. Advertisements بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس). 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 09:58 PM اخر تعديل 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 12:49 AM انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي. وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس). ، دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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