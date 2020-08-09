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ترقب إعلان أرامكو لـ أسعار البنزين الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب المواطنون والمقيمون إعلان شركة أرامكو، اليوم عن أسعار البنزين الجديدة بعد مراجعتها الدورية.
وكانت شركة أرامكو قد أعلنت عن أسعار الوقود الجديدة، يوم 10 يوليو حيث جاء سعر بنزين 91 بمبلغ 1.29 للتر، وبنزين 95 بمبلغ 1.44 لكل لتر.
مراجعة أسعار البنزين:
وتتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، حيث تعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
وعند مراجعة أسعار البنزين يتم الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.
ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا).
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